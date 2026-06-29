Foragido por homicídio é preso após ameaça de morte contra mulher

Procurado pela Justiça por descumprir um mandado de prisão, um homem foi detido por ameaçar a companheira de morte, no Residencial do Bosque em Arniqueira. O investigado estava foragido pelo crime de homicídio, com 9 anos de pena a cumprir. Sem aceitar o fim do relacionamento decidido pela mulher, o suspeito tentou intimidá-la agindo de maneira agressiva.

A vítima acionou a polícia na noite desse domingo (28/6), por volta das 21h. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ameaça de morte chegou logo depois da tentativa de término, do qual o homem não queria aceitar. O homem ainda proferiu ofensas à ela, e prometeu que iria assassiná-la caso o fim do relacionamento fosse concretizado.

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De acordo com a polícia, ao chegarem no endereço onde estava a vítima, as equipes não encontraram o criminoso, pois ele já havia deixado o local. Com auxílio de informações cedidas pela mulher, os agentes buscaram o investigado nas proximidades da região, mas não tiveram êxito em encontrá-lo. Sem lesões aparentes, a mulher seguiu com o registro da ocorrência na polícia civil, além de solicitar as medidas protetivas de urgência.

Realizado o registro, os policiais acompanharam a vítima à residência, onde encontraram o investigado escondido. O homem foi preso de imediato e, ainda durante a abordagem, a quipe constatou que ele já possuía um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio. O suspeito foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), para que fossem tomadas as providências legais.