PMDF apreende carga irregular avaliada em R$ 5 milhões em ônibus de turismo

A ação faz parte do cronograma de fiscalizações intensificadas que a PMDF realiza nas rodovias e divisas do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação de rotina da Polícia Militar (PMDF) resultou na apreensão de uma carga milionária. Avaliadas preliminarmente em mais de R$ 5 milhões, as mercadorias contrabandeadas foram interceptadas pelo Grupamento Tático Rural (GTR) durante a fiscalização de um ônibus de turismo, na região de divisa entre o Distrito Federal e Goiás.

A interceptação ocorreu na noite de sábado (6/6). O veículo havia partido de São Paulo e tinha como destino o Ceará. Ao vistoriarem o compartimento de carga, as equipes militares encontraram dezenas de caixas fechadas. Os responsáveis pela viagem não apresentaram a documentação fiscal necessária para comprovar a regularidade do transporte dos produtos.

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Entre os itens de alto valor financeiro e restrição sanitária que compunham o carregamento ilegal, os policiais identificaram anabolizantes, canetas emagrecedoras e ampolas da substância tirzepatida. Além da grande quantidade de medicamentos de comercialização controlada, a PMDF localizou três motocicletas elétricas, perfumes importados e mais de 150 aparelhos celulares de última geração.

Devido à grande quantidade de material e à complexidade dos itens confiscados, o quantitativo total e a classificação detalhada de toda a carga ainda estão sendo apurados. A conferência e o procedimento administrativo formal serão conduzidos pela Receita Federal, para onde todas as mercadorias foram encaminhadas após o flagrante.

A ação faz parte do cronograma de fiscalizações intensificadas que a PMDF realiza nas rodovias e divisas do Distrito Federal.