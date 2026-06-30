Procon-DF realiza mutirão para negociar dívidas com BRB e BRBCard

Clientes com mais de 90 dias de atraso podem renegociar suas dívidas em um mutirão promovido pelo Procon-DF, em conjunto com o BRB e a BRBCard, desta terça-feira (30/6) até sexta-feira (3/7), na sede do instituto, no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul.
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Dívidas com cartão de crédito contarão com condições especiais que incluem taxas de juros de até 1,55% ao mês e a chance de parcelamento em até 96 meses. Além disso, o BRB também prevê a possibilidade de redução dos juros de mora e multas, taxas reduzidas e prazos flexíveis para efetuar o pagamento.
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O Procon-DF, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Consumidor, informou que o objetivo principal do evento é tornar pacífica a relação entre partes e melhorar a qualidade de vida do consumidor brasiliense. Todas as negociações com o banco poderão ser acompanhadas por técnicos do órgão de defesa do consumidor.
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