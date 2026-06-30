Via que liga Guará e Núcleo Bandeirante continuará bloqueada até sexta (3/7)

O Detran-DF vai estender até sexta-feira (3/7) a interdição da via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, na altura da ponte sobre o Córrego Vicente Pires. A medida, que teve início na última sexta-feira (26), foi tomada para permitir serviços de retirada de estrutura metálica e de tubulação existentes no local, além da execução da rede de drenagem e reforma da pavimentação da ponte.
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Todos os serviços estão sendo executados pela Caesb e pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF).O bloqueio, que compreende os dois sentidos da via, está sinalizado pelo Detran-DF para garantir o acesso de moradores e veículos ao condomínio próximo ao local. Painéis eletrônicos de mensagens em pontos estratégicos também contribuem para orientação dos condutores.
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