Construção do Hospital de São Sebastião é autorizada no valor de R$ 165 mi

A governadora Celina Leão (PP) assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras do Hospital Regional de São Sebastião, nesta segunda-feira (30/6). Com investimento de aproximadamente R$ 165 milhões, a unidade será construída para reforçar a assistência hospitalar da região. Após o lançamento do programa GDF na Sua Porta na região, a chefe do executivo visitou o canteiro de obras da unidade.

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A chefe do Butiti destacou que o fortalecimento da saúde pública é prioridade da atual gestão. "Sabemos que a população sempre apresenta reivindicações, e esse é justamente o nosso objetivo. Não vai faltar o recurso para esse hospital, nós vamos pagar à vista. Para a saúde não vai faltar dinheiro, pode faltar dinheiro para outras coisas, mas para a saúde pública não vai faltar", ressaltou.

Além da assinatura da ordem de serviço, a governadora anunciou outras ações para a saúde pública, como a liberação de R$ 50 milhões para contratação de médicos, com foco nas áreas de emergência, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e oncologia, além do início dos atendimentos da Unidade Básica de Saúde Rural de Nova Betânia e da inauguração da UBS da Ponte Alta prevista para esta semana.

Atendimento

A nova unidade hospitalar será construída na Área Especial 5, no Alto Mangueiral, considerado um ponto estratégico, próximo à entrada da cidade, na descida do Morro da Cruz. A unidade será referência em atendimento pediátrico em todas as linhas de cuidado da Região Leste de Saúde e vai oferecer 14 serviços essenciais. A nova unidade terá capacidade para 100 leitos, sendo 60 de clínica médica, 30 de pediatria e dez de UTI pediátrica. A estrutura contará ainda com duas salas de cirurgia.

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O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante, explicou que a nova estrutura permitirá que pacientes da região recebam atendimento hospitalar sem a necessidade de longos deslocamentos. "É um equipamento de saúde que vai trazer, sem sombra de dúvida, um atendimento para essa população que hoje só tem unidades básicas de saúde e uma UPA. Agora vai poder contar com atenção terciária para justamente a gente girar esses pacientes aqui dentro da própria região. O objetivo é aproximar essa assistência da população", afirmou.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, afirmou que o cronograma de elaboração dos projetos será antecipado para acelerar o início da construção. "O contrato prevê a entrega em três anos, mas nossa expectativa é concluir o hospital em cerca de dois anos e alguns meses, antecipando a entrega para a população. Os serviços preliminares já começaram, com a execução da terraplenagem e a instalação dos tapumes no canteiro de obras", concluiu.







