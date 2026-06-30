Morre Dona Irene, ícone do Quituart e do Lago Norte, aos 95 anos

O Distrito Federal se despediu nesta terça-feira (30/6) de Irene Rosas Costa Dória. Conhecida popularmente como Dona Irene, a icônica frequentadora do Quituart e do Butiquim do Tuim morreu aos 95 anos e deixou filhos, netos e uma legião de amigos em luto.

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Nascida no Piauí, ela teve uma vida de superações, renovações e amizades. Perdeu o primeiro marido, que era piloto da Aeronáutica, aos 19 anos. "Ela viu o avião dele pegando fogo na frente dela", disse Luiz Mendonça, genro de Irene.

Mais tarde, veio a conhecer seu segundo cônjuge, o militar do Exército Luiz Carlos Rodrigues, com quem se casou e teve duas filhas. Também era irmã do jornalista João Emílio Falcão.

O óbito ocorreu por parada cardíaca. Dona Irene estava internada há três meses em decorrência de comorbidades. Ela também tinha sido diagnosticada com Alzheimer há 15 anos. Apesar disso, nunca deixou de ser uma figura alegre e querida pelas pessoas com quem convivia.

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Em decorrência de ser casada com um militar, viveu em vários países, como França e Israel, ao longo da vida, mas encontrou a felicidade em Brasília. Dona Irene ia com frequência ao espaço da Quituart, em especial ao Butiquim do Tuim. "Ela esquecia de todo mundo, menos do pessoal do Butiquim", disse o genro. "Uma mulher muito querida. Conhecia o Lago Norte quase inteiro", completou.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates