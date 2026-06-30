Exposição e show de Zeca Baleiro marcam a comemoração dos 80 anos do Sesi

A exposição "SESI 80: Construindo Futuros" celebra o as oito décadas da instituição - (crédito: Divulgação/Sesi Lab)

Por Luiz Francisco*

O Sesi Lab abre nesta semana a exposição "Sesi 80: Construindo Futuros". A mostra celebra os 80 anos do Serviço Social da Indústria (Sesi) e convida o público a reletir sobre os caminhos que devem orientar a atuação da instituição nas próximas décadas, com instalações interativas, documentos históricos, depoimentos e experiências digitais.

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A mostra irá ocupar três espaços expositivos do Sesi Lab. No átrio do 1º pavimento, os visitantes conhecem a Carta da Paz Social, documento fundador do Sesi. O texto defende a cooperação entre trabalhadores, empregadores e Poder Público como caminho para o desenvolvimento nacional. Em um grande painel, estão reunidas 400 fotografias de empresários, trabalhadores da indústria e usuários de serviços oferecidos pela instituição, com espaço para os vistantes realizarem os registros.

Na sala principal, um corredor conduz o público por uma linha do tempo até os dias de hoje, que expõe a trajetória do Sesi ao lado de acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo. Os visitantes também acompanham como a ideia de bem-estar social se materializou em ações de alimentação, cultura, esporte, educação, saúde, segurança do trabalho e inovação tecnológica, além de apresentar o Sesinho, personagem criado nos anos 1940 e que ganha uma nova versão em 2026.

No último espaço, um painel mostra destaques da atuação dos 27 departamentos regionais do Sesi, por meio de números de infraestrutura e de atendimentos. Para encerrar a exposição, uma parede de telas apresenta trechos de entrevistas de personalidades marcantes da história da instituição e uma área interativa que convida os visitantes a fotografarem o passeio.

Grande festa



Para a abertura da exposição, o Sesi Lab propõe uma programação gratuita, no dia 4 de julho, para toda a família, com apresentações de quadrilhas tradicionais do DF (11h); do espetáculo infantil "Arraiá Pequenininho" com a Orquestra Modesta (15h); e encerra com o show "O Samba Não É de Ninguém", com Zeca Baleiro, a partir das 18h.

A mostra será inaugurada nesta quarta-feira (1º/7), às 19h, para convidados.

Serviço

Exposição "Sesi 80: Construindo Futuros"

Quando: de 4 de julho a 20 de dezembro

de 4 de julho a 20 de dezembro Horário: de terça a sexta, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

de terça a sexta, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h Ingressos: gratuitos até 5 de agosto; após, custarão R$ 20 e R$ 10 (meia) e poderão ser retirados no local

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso