"Michelle é pré-candidata ao Senado pelo PL", reafirma Celina Leão

Celina Leão nega divisão no grupo político e diz que afastamento do PL Mulher é para cuidar do marido - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reafirmou nesta sexta-feira (3/7) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) continua como pré-candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026. Segundo a chefe do Executivo local, o afastamento de Michelle da presidência do PL Mulher está relacionado aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não representa uma desistência da disputa eleitoral.

"Michelle é pré-candidata ao Senado pelo PL. Ela está somente em um momento mais reclusa para cuidar do presidente Bolsonaro. Ela nunca falou que não seria candidata. Ela é candidata, mas decidiu se afastar do PL Mulher para cuidar do marido", afirmou Celina Leão.

A governadora também negou que haja divisão dentro do grupo político ligado ao ex-presidente e disse que o objetivo é manter a unidade para as eleições do próximo ano. "Nós não temos divisão. Vamos trabalhar pela unidade. Essa é a mensagem. Existem pessoas que falam, distorcem e trabalham justamente pela divisão. Nós não vamos aceitar esse tipo de situação", declarou.

As declarações foram feitas durante agenda pública, após questionamentos sobre o cenário eleitoral de 2026 e as recentes movimentações envolvendo Michelle Bolsonaro. Nos últimos dias, surgiram especulações sobre uma possível saída da ex-primeira-dama da corrida ao Senado depois de seu afastamento da presidência nacional do PL Mulher.