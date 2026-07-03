Wellington Luiz declara apoio a Celina Leão: "Vou caminhar ao seu lado"

Em meio ao cenário de rearranjo político no Distrito Federal, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB), declarou apoio público à governadora Celina Leão (PP) durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (3/7), no Palácio do Buriti. A manifestação ocorre pouco tempo após o anúncio do estremecimento político entre o ex-governador Ibaneis Rocha e Celina.

Ao discursar durante a solenidade que marcou a implementação das regiões administrativas da 26 de Setembro e da Ponte Alta, e a assinatura da ordem de serviço para o lançamento do edital de compra de novos trens para o Metrô-DF, Wellington afirmou que seguirá ao lado da governadora e elogiou a condução do governo.

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"Celina, muito mais do que a palavra, é consolidação de direitos o que você faz. Isso nos dá muito orgulho. Por isso eu tenho dito, seja onde estiver, que vou caminhar ao seu lado. [...] você é o melhor para o Distrito Federal. É a continuidade de um grupo político que deu certo e que hoje está sob sua liderança", afirmou.

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O presidente da CLDF também destacou que as ações anunciadas pelo governo demonstram compromisso com a mobilidade urbana e com a expansão dos serviços públicos nas regiões administrativas.

"O que trazemos agora é uma demonstração de compromisso com a mobilidade do Distrito Federal. Sabemos que é um investimento importante e necessário. Sob o comando da governadora, vamos transformar o metrô", declarou.

Encerrando o discurso, o parlamentar afirmou que o grupo político seguirá unido nas próximas disputas e voltou a elogiar a governadora. "Vocês têm, sobretudo, sob seu comando, uma mulher de coragem e que cumpre sua palavra. Tenho certeza de que, juntos, vamos colecionar muitas vitórias", concluiu.