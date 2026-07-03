InícioCidades DF
Prisão

Aluno de 14 anos é apreendido por ameaçar colegas de escola com faca

Segundo a polícia, o aluno estaria fazendo ameças a colegas de classe na entrada da escola. O caso segue sendo investigado

A faca estava escondida na calça jeans do aluno - (crédito: Reprodução/PMDF)
A faca estava escondida na calça jeans do aluno - (crédito: Reprodução/PMDF)

Na tarde desta sexta-feira (3/7), um adolescente de 14 anos foi apreendido após ameaçar outros alunos com uma faca nas dependências da Escola Parque da Cidade (Proem).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada após alunos da escola receberem ameaças e chamarem a polícia. Ao chegar no local, a equipe localizou o aluno em um dos corredores da escola.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante abordagem e revista, os policiais encontraram uma faca escondida na calça jeans do adolescente. A direção da escola informou à polícia que havia a informação de que ele cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar.

O jovem não apresentou resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Educação (SEDF), mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Luiz Fellipe Alves e Paulo Gontijo
postado em 03/07/2026 18:25
SIGA
x