Aluno de 14 anos é apreendido por ameaçar colegas de escola com faca

A faca estava escondida na calça jeans do aluno - (crédito: Reprodução/PMDF)

Na tarde desta sexta-feira (3/7), um adolescente de 14 anos foi apreendido após ameaçar outros alunos com uma faca nas dependências da Escola Parque da Cidade (Proem).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada após alunos da escola receberem ameaças e chamarem a polícia. Ao chegar no local, a equipe localizou o aluno em um dos corredores da escola.

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Durante abordagem e revista, os policiais encontraram uma faca escondida na calça jeans do adolescente. A direção da escola informou à polícia que havia a informação de que ele cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar.

O jovem não apresentou resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Educação (SEDF), mas não obteve retorno até a publicação da matéria.



