Estádio Augustinho Lima é reinaugurado após sete anos

Celina Leão destacou a importância da entrega para a comunidade e homenageou o medalhista olímpico Caio Bonfim - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

Após sete anos de espera, o Governo do Distrito Federal (GDF) reinaugurou, nesta sexta-feira (3/7), o Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho. O espaço passou por uma ampla reforma, que incluiu a recuperação do gramado, novos sistemas de drenagem e irrigação e a construção de uma pista de atletismo homologada para receber competições nacionais e internacionais.

Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou a importância da entrega para a comunidade e homenageou o medalhista olímpico Caio Bonfim, criado em Sobradinho. "Esperamos muito para ver essa obra. Foram sete anos de espera, mas, principalmente, estamos aqui para prestigiar um grande atleta, que é o Caio Bonfim. É alguém que tem dado orgulho ao Distrito Federal, trazendo medalhas, formando campeões e saindo aqui de Sobradinho. Estou muito feliz de entregar este estádio com essa pista de atletismo", afirmou Celina.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, foram investidos quase R$ 4 milhões na modernização do complexo esportivo. Além da revitalização do campo de futebol, a pista de atletismo foi construída seguindo os padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela World Athletics.

"Fizemos a reestruturação do gramado, instalamos novos sistemas de drenagem e irrigação e entregamos uma pista com certificação que permitirá ao Augustinho Lima receber competições nacionais e internacionais. Um espaço esportivo como esse transforma a vida de muitos jovens", ressaltou o secretário.

Para Caio Bonfim, que cresceu treinando no estádio, a entrega representa um investimento no futuro do esporte brasiliense. O atleta acredita que o espaço beneficiará não apenas atletas de alto rendimento, mas também crianças, jovens e projetos sociais.

"A população de Sobradinho e de todo o Distrito Federal vai se beneficiar disso. Tenho certeza de que daqui vão sair grandes campeões e grandes cidadãos. O esporte tem esse poder de transformar vidas e ocupar o tempo das pessoas de forma positiva", disse.

O atleta também lembrou a ligação da família com o estádio e emocionou-se ao falar do pai, o treinador João Bonfim. "Essa pista faz parte da minha vida desde que nasci. Fiz muitas voltas aqui e estou com saudade de voltar a treinar nesse lugar. Sempre que falo desse estádio, lembro do meu pai, que dedicou a vida a formar atletas. Esse ambiente representa muito para a nossa família", afirmou.



