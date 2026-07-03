Eventos alteram trânsito do DF neste fim de semana; confira

Quatro retornos no SCES Trecho 2 serão interditados. Apenas o retorno nas proximidades da Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac) permanecerá aberto - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Beatriz Ocké*—Eventos culturais e esportivos vão mudar o trânsito do Distrito Federal neste fim de semana. O Detran-DF fará intervenções em vias do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), em razão do evento Na Praia Festival, e na Esplanada dos Ministérios e Via Palácio Presidencial, em favor da corrida Black Night Run. Confira abaixo os trechos que sofrerão alterações.

Festival Na Praia

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Entre sexta-feira (3/7) e domingo (5/7), serão interditados quatro retornos no SCES Trecho 2 e apenas o retorno nas proximidades da Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac) permanecerá aberto. A rotatória na altura do acesso ao “Na Praia Festival” também será fechada.

Áreas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência, idosos, táxis e veículos de transporte de passageiros por aplicativo também estarão disponíveis nas proximidades do Na Praia Parque.

Agentes do Detran-DF estarão presentes durante o evento para garantir a fluidez do tráfego e a segurança viária, além de impedir infrações e auxiliar na travessia de pedestres. Também serão instaladas sinalizações viárias e painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores.

Black Night Run

Já no sábado (4/7), as alterações ocorreram nas vias S1, N1 e Palácio Presidencial, em razão da corrida Black Night Run, com percursos de 5 Km e 10 km. A largada e a chegada dos participantes será na via de ligação S1/N1, na altura do Bloco O, na Esplanada dos Ministérios.

A partir das 17h30, a via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. Motoristas que seguirem pela L2 Sul, no sentido Esplanada, serão direcionados para o Buraco do Tatu.

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O estacionamento da Catedral de Brasília será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na Via S2. Na Esplanada, a faixa da direita da Via S1 será para à saída de veículos dos ministérios. O fluxo seguirá até na altura do Palácio do Itamaraty, onde será redirecionado para a S2.

Na N1, estarão fechados os acessos pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte. A interdição começa no quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e segue até a via de ligação N1/S1, na altura do Museu da República. A faixa mais à direita será destinada à saída de veículos de emergência do CBMDF, enquanto as outras faixas serão utilizadas pelos participantes da corrida.

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As equipes do Detran-DF também atuarão no bloqueio do acesso à Via Palácio Presidencial, no sentido Palácio do Jaburu, com o desvio do fluxo de veículos para a Estrada Parque das Nações (Via L4).









Todos os trechos interditados também serão sinalizados por painéis eletrônicos de mensagens em pontos estratégicos para orientar motoristas. De acordo com a previsão,as vias devem ser liberadas a partir das 23h.