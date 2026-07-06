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Sindicato de árbitros repudia agressão em jogo no DF

Árbitro Marcello Rudá apitava partida no Clube Asbac quando foi agredido com soco no rosto por torcedor convidado

Imagem mostra agressão sofrida pelo árbitro na partida - (crédito: Reprodução/ Asbac)
Imagem mostra agressão sofrida pelo árbitro na partida - (crédito: Reprodução/ Asbac)

O Sindicato dos Árbitros do Distrito Federal repudiou veementemente a agressão sofrida pelo árbitro Marcello Rudá, no sábado (4/7). Em nota oficial nas redes sociais, o sindicato disse que o ocorrido se tratou de um ato de violência grave e totalmente inaceitável em qualquer ambiente, especialmente no esportivo. A entidade também afirmou que o caso está sendo acompanhado pelo departamento jurídico e que, uma vez concluída a devida apuração dos fatos pelas autoridades competentes, serão adotadas as medidas cabíveis para a responsabilização nas esferas cível e criminal.

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“A arbitragem existe para garantir o cumprimento das regras com imparcialidade, e o árbitro jamais pode ser alvo de violência em razão de decisões tomadas em campo. A violência não tem espaço na ASBAC, nem em lugar nenhum do planeta”, disse a entidade. 

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O árbitro Marcello Rudá foi agredido com um soco no rosto no intervalo da partida do 21° Torneio de Futebol Society Veterano da Asbac, clube localizado no Setor de Clubes Sul. No intervalo entre o fim do segundo tempo regulamentar de jogo e o primeiro tempo da prorrogação, um homem que assistia à partida em um bar próximo entrou em campo e desferiu a agressão. 

“A agressão que sofri foi totalmente de forma inesperada. Eu estava conversando normalmente com jogadores e membros da comissão técnica sobre situações que aconteceram no jogo. Todos apenas conversando, reclamando num tom absolutamente normal, quando ele se aproximou e fez o que fez”, comenta. O agressor, conhecido como Baiano, foi repreendido até pelos jogadores do time pelo qual estava torcendo.


 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/07/2026 09:42
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