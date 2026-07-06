Sindicato de árbitros repudia agressão em jogo no DF

O Sindicato dos Árbitros do Distrito Federal repudiou veementemente a agressão sofrida pelo árbitro Marcello Rudá, no sábado (4/7). Em nota oficial nas redes sociais, o sindicato disse que o ocorrido se tratou de um ato de violência grave e totalmente inaceitável em qualquer ambiente, especialmente no esportivo. A entidade também afirmou que o caso está sendo acompanhado pelo departamento jurídico e que, uma vez concluída a devida apuração dos fatos pelas autoridades competentes, serão adotadas as medidas cabíveis para a responsabilização nas esferas cível e criminal.
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“A arbitragem existe para garantir o cumprimento das regras com imparcialidade, e o árbitro jamais pode ser alvo de violência em razão de decisões tomadas em campo. A violência não tem espaço na ASBAC, nem em lugar nenhum do planeta”, disse a entidade.
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O árbitro Marcello Rudá foi agredido com um soco no rosto no intervalo da partida do 21° Torneio de Futebol Society Veterano da Asbac, clube localizado no Setor de Clubes Sul. No intervalo entre o fim do segundo tempo regulamentar de jogo e o primeiro tempo da prorrogação, um homem que assistia à partida em um bar próximo entrou em campo e desferiu a agressão.
“A agressão que sofri foi totalmente de forma inesperada. Eu estava conversando normalmente com jogadores e membros da comissão técnica sobre situações que aconteceram no jogo. Todos apenas conversando, reclamando num tom absolutamente normal, quando ele se aproximou e fez o que fez”, comenta. O agressor, conhecido como Baiano, foi repreendido até pelos jogadores do time pelo qual estava torcendo.
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