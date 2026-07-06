Como Haaland foi criado para se tornar uma máquina de fazer gols - (crédito: Reprodução/Instagram)

A eliminação da Seleção Brasileira diante da Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, teve como principal protagonista Erling Haaland.

Antes mesmo da partida, o atacante já era apontado por muitos torcedores como a maior ameaça ao Brasil, e confirmou o favoritismo ao liderar a classificação da equipe europeia.

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Aos 26 anos, Haaland também se destaca pelos números fora das quatro linhas. Avaliado em € 200 milhões (cerca de R$ 1,25 bilhão), ele figura entre os jogadores mais valiosos do planeta e recebe aproximadamente R$ 6 milhões por semana para defender o Manchester City.

O sucesso do atacante, porém, não é visto apenas como fruto do talento natural. Desde a infância, sua formação foi cercada por uma estrutura voltada ao alto rendimento.

Filho do ex-jogador Alf-Inge Haaland, que atuou por mais de uma década na Premier League e enfrentou a Seleção Brasileira em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo nos anos 1990, Erling também herdou o DNA esportivo da mãe, Gry Marita Braut, campeã norueguesa de heptatlo.

Enquanto muitos jovens atletas enfrentam mudanças constantes durante a base, Haaland passou dos 8 aos 15 anos sob a orientação do mesmo treinador, seguindo uma metodologia única de treinamento.

O atacante cresceu em Bryne, cidade de cerca de 12 mil habitantes, onde encontrou um ambiente favorável para desenvolver suas habilidades sem grandes distrações.

A disciplina também fez parte de sua formação. Desde pequeno, foi incentivado a cumprir horários, respeitar companheiros de equipe e manter dedicação máxima aos treinamentos.

A busca incessante pela evolução ficou evidente ainda na adolescência, quando, aos 15 anos, passou a realizar atividades extras sem que os pais soubessem, na tentativa de acelerar sua preparação para o futebol profissional.

Outro diferencial em seu desenvolvimento foi enfrentar adversários mais velhos desde a infância. Ainda aos 8 anos, Haaland já disputava partidas contra crianças de categorias superiores, estratégia adotada para elevar seu nível competitivo e acelerar seu crescimento técnico.

Os cuidados com a alimentação também começaram cedo. Sua rotina alimentar sempre foi baseada em uma dieta rica em proteínas, incluindo alimentos como coração e fígado bovino, além da ausência de hábitos considerados prejudiciais ao desempenho esportivo, como consumo frequente de fast food e bebidas alcoólicas.

Além da preparação física, Haaland desenvolveu um perfil mental bastante elogiado. Conhecido pela concentração durante as partidas, o atacante costuma manter uma postura equilibrada tanto nas vitórias quanto nas derrotas, evitando provocações e demonstrando foco constante no desempenho da equipe.

Toda essa combinação de planejamento, disciplina e investimento ao longo da vida ajudou a transformá-lo em um dos maiores nomes do futebol mundial.

Atualmente, Haaland divide com Lamine Yamal o posto de jogador mais valioso do planeta no ranking do Transfermarkt, tem contrato com o Manchester City até 2034, patrimônio estimado em US$ 100 milhões, segundo a Forbes, e recebe cerca de US$ 20 milhões anuais da Nike apenas em contrato de patrocínio.