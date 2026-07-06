Idosa é encontrada morta após ficar quatro dias desaparecida

Rosinete Santos Pereira ficou desaperecida por quatro dias até ser encontrada morta - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Luiz Francisco*

Uma idosa foi encontrada morta em um córrego em Planaltina de Goiás nesta segunda-feira (6/7). Rosinete Santos Pereira, de 72 anos, estava desparecida desde quinta-feira (2/7) e era diagnosticada com Mal de Alzheimer.

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Segundo informações de Michael Santos, filho de Rosinete, ela estava acompanhada do marido, por volta das 11h, no centro de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Planaltina de Goiás. Ele relata que a idosa saiu da supervisão do marido e, às 17h, as autoridades viram imagens de uma câmera de segurança que mostravam a idosa na Quadra 5 Norte da cidade.

Michael também conta que soube da morte de Rosinete quando foi buscar atualizações sobre o caso na delegacia. "Eu estava sendo atendido por um agente quando um senhor chegou na DP informando que havia um corpo na córrego da fazenda dele. As equipes investigaram e, depois da apuração, me ligaram dizendo que o corpo encontrado era da minha mãe", relata o filho.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Planaltina de Goiás.

Rosinete deixa quatro filhos e quatro netos. "Ela é uma 'supermãe', infelizmente foi diagnosticada com Mal de Alzheimer há três anos, teve que ter cuidados severos e estava na minha responsabilidade", diz Michael. "Minha mãe vai ficar para sempre na minha memória", destaca.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso