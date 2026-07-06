Paula Belmonte defende fortalecimento de caráter regional do BRB

CB.Poder entrevista a deputada distrital Paula Belmonte, pré-candidata do PSDB ao Governo do do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Manuela Sá*

Em entrevista nesta segunda-feira (6/7) ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, a deputada distrital e pré-candidata do PSDB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Paula Belmonte, afirmou que, se eleita, priorizará a regionalização do Banco de Brasília (BRB). Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, ela defendeu focar na vocação original da instituição, que é impulsionar o desenvolvimento econômico local.

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Paula destacou que a função primordial do BRB deve ser o fortalecimento da economia do DF, oferecendo crédito e oportunidades para pequenos empresários e famílias rurais. A parlamentar criticou as tentativas de nacionalização do banco. “Levaram agências para várias cidades de outros estados, enquanto não há agências em todas as regiões administrativas (RAs) daqui”, apontou.

Ela também reiterou que foi contra a aquisição do Banco Master. De acordo com a deputada, havia alertas para a fragilidade financeira do banco. “Quando mostraram que não era só frágil, mas também fraudulento, não foi nenhuma surpresa para nós”, declarou.

No que diz respeito ao empréstimo de até R$ 6,6 bilhões contratado pelo GDF junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para capitalizar o BRB, ela disse ficar preocupada com a viabilidade dessa operação. “Acreditamos no BRB, mas acreditamos também que a população de Brasília não pode pagar o preço dessa escolha do GDF de comprar crédito fraudulentos do Banco Master”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso