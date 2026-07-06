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TRÂNSITO

Interdição em trecho da EPCT começa nesta segunda-feira (6/7)

A área, próxima a Torre de TV, será bloqueada para a realização de obras previstas para serem concluídas em agosto

Os motoristas que utilizam essa via serão redirecionados para um desvio principal sinalizado no sentido leste, que circunda a área de intervenção - (crédito: Divulgação: DER-DF)
Os motoristas que utilizam essa via serão redirecionados para um desvio principal sinalizado no sentido leste, que circunda a área de intervenção - (crédito: Divulgação: DER-DF)

A DF-001 (EPCT) no sentido Colorado, próxima da Torre de TV, está bloqueada para o trânsito de veículos. A interdição, que começou nesta segunda-feira, às 8h, ocorre em razão de uma série de obras que serão feitas no local. A previsão é de que o trecho siga interditado até o dia 3 de agosto. 

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Será um bloqueio parcial da pista no sentido Colorado. Os motoristas que utilizam essa via serão redirecionados para um desvio principal sinalizado no sentido leste, que circunda a área de intervenção.

A recomendação para que os motoristas mantenham a atenção redobrada ao circular por este trecho, uma vez que, a alteração deve resultar em lentidão no trânsito, principalmente, em horários de pico.

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Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 15:35
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