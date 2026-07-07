TSE lança painel interativo com dados de eleitores no exterior

As séries históricas integradas ao painel revelam transformações significativas no perfil demográfico do eleitorado brasileiro no exterior nas últimas duas décadas - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou este mês o Painel de Dados do Eleitorado no Exterior, uma ferramenta interativa que unifica informações históricas sobre brasileiros aptos a votar fora do país. Desenvolvida para substituir o acesso a planilhas complexas, a plataforma permite analisar o perfil, a distribuição geográfica e os índices de comparecimento e abstenção em seções eleitorais de todo o mundo, visando subsidiar a logística da Justiça Eleitoral e oferecer transparência pública sobre a participação política desse grupo.



Criada pela Diretoria de Assuntos Internacionais em parceria com a Diretoria de Assuntos Estratégicos do TSE, a ferramenta foca em logística, tecnologia e gestão estratégica. De acordo com William Akerman, diretor de Assuntos Estratégicos, a plataforma permite aos gestores explorar séries históricas completas, otimizando o planejamento para as próximas eleições.

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Na vertente logística, o monitoramento das variáveis serve para dimensionar a quantidade necessária de urnas eletrônicas, a distribuição física das seções e a alocação eficiente de mesários em cidades estrangeiras.

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O painel também detalha indicadores de acessibilidade — voltados para eleitores com deficiência ou restrição de mobilidade — e dados sobre o uso de nome social. Quanto às limitações e transparência, a base de dados provém do Portal de Dados Abertos do TSE e tem caráter estritamente analítico e histórico, portanto, não exibe a apuração em tempo real no dia da eleição, nem endereços físicos ou títulos cancelados.

Contexto e tendências

As séries históricas integradas ao painel revelam transformações significativas no perfil demográfico do eleitorado brasileiro no exterior nas últimas duas décadas. No Canadá, considerado um dos novos polos migratórios, há uma predominância de jovens adultos, entre 25 e 44 anos, altamente conectados digitalmente e com elevado nível de instrução formal.

Em contrapartida, destinos tradicionais como o Japão concentram um eleitorado proporcionalmente mais idoso, refletindo o amadurecimento das primeiras ondas migratórias.

Embora o número nominal de eleitores fora do país tenha crescido, as taxas percentuais de presença tendem a oscilar para baixo em áreas de expansão acelerada. Esse desafio de participação é atribuído a barreiras logísticas, como os altos custos de deslocamento e as longas distâncias até as embaixadas e consulados.

Quanto ao cronograma de atualizações, os dados específicos do cadastro eleitoral para as Eleições de 2026 serão incorporados à plataforma até o final de julho de 2026. A ferramenta já está disponível de forma pública no portal do TSE, especificamente na página de "Eleições, Plebiscitos e Referendos".