Buraco do jazz tem programação especial nesta sexta com o Funklosofia

Nesta sexta-feira (3/7), o Buraco do Jazz traz uma programação especial. Para iniciar o mês de julho, o gramado em frente ao Panteão da Pátria, no Centro Cultural Três Poderes, receberá um cenário que une o melhor do improviso à temporada de frio e estiagem na capital. A partir das 18h, o grupo Funklosofia sobe ao palco do festival que celebra 10 anos de história em 2026.

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A Funklosofia é uma banda brasiliense especializada em black music, e mistura funk, soul, jazz e música preta brasileira. “Nosso objetivo é reafirmar a força e a atualidade da música negra em sua forma mais dançante e consciente”, conta Mateus dos Santos, baterista do grupo. “O público pode esperar exatamente o que entregamos na edição passada: uma experiência sonora vibrante e dançante, conectando todos às raízes do soul, da música preta brasileira e do groove autêntico”, finaliza.

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Além da música, o Buraco do Jazz traz praça de alimentação, feira de artesanato local e o tradicional Concurso de Cangas, onde as estampas mais criativas são premiadas. A programação que promete aquecer as noites brasilienses segue durante todo o mês de julho, sempre às quintas e sextas-feiras.

Serviço

10 anos do Festival Buraco do Jazz - com Funklosofia

Nesta sexta-feira (3/7), a partir das 18h, no gramado em frente ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco