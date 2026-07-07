Ponte JK terá faixas da direita interditadas nesta quinta-feira (9/7)

A orientação é optar pelas pontes Honestino Guimarães ou das Garças - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Beatriz Ocké*

As faixas da direita da Ponte JK, nos dois sentidos, serão interditadas em horários distintos nesta quinta-feira (9/7). De manhã, a faixa da direita no sentido Lago Sul será bloqueada para trânsito das 9h30 às 11h30. Já à tarde, a faixa da direita no sentido Plano Piloto estará interditada das 14h às 16h30. As intervenções ocorrem em razão de uma obra que será executada pela Novacap.

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De acordo com a companhia, durante a interdição, será feito um serviço de manutenção corretiva do pavimento, em razão do surgimento de buracos na pista. O objetivo principal é garantir as condições de segurança e trafegabilidade no local.

Por se tratar de um reparo rápido, a previsão é de que a intervenção seja concluída ainda na quinta-feira. A Novacap informa que os trabalhos serão executados junto ao Detran-DF, em horários previamente definidos, para minimizar os impactos no trânsito.

O Detran-DF recomenda que os motoristas utilizem caminhos alternativos como as pontes Honestino Guimarães ou das Garças, a fim de evitar congestionamentos na Ponte JK.