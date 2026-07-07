Jogo entre Cruzeiro e Grêmio abre 60 vagas para ambulantes no DF

Cadastramento será realizado das 9h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, Sala 917 - (crédito: Divulgação / Segov)

Os ambulantes interessados em trabalhar durante a partida entre Cruzeiro (MG) e Grêmio (RS), marcada para o próximo domingo (12/7), poderão se cadastrar nesta terça-feira (7/7). Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para barracas e 30 para caixeiros — vendedores circulantes.

O cadastramento será realizado das 9h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, Sala 917. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço em nome do ambulante ou declaração de residência, ambos em original e cópia, conforme previsto no edital.

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As barracas destinadas à comercialização de alimentos poderão ocupar uma área de até 36 metros quadrados (6 m x 6 m), enquanto as voltadas para artigos terão espaço de 20 metros quadrados (4 m x 5 m). Já os vendedores circulantes terão direito a uma área de 4 metros quadrados para carrinho ou mesa retrátil e de 6 metros quadrados para carrinho com churrasqueira.

De acordo com as regras do chamamento, não será permitida a instalação de mesas e cadeiras para atendimento ao público. Além disso, ambulantes que atuarem sem licença ou em desacordo com as normas poderão ser multados.

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Quem descumprir as regras estabelecidas no edital ficará impedido de participar dos próximos três chamamentos públicos. Em caso de reincidência, o trabalhador perderá o direito de participar de eventos futuros.

A lista dos ambulantes selecionados será divulgada na tarde de quarta-feira (8/7), no site oficial do Governo do Distrito Federal. As licenças serão entregues na quinta-feira (10/7), no mesmo local onde será realizado o cadastramento. Na ocasião, os contemplados também receberão orientações sobre as regras e procedimentos para atuar durante o evento esportivo.