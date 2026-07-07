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Jogo entre Cruzeiro e Grêmio abre 60 vagas para ambulantes no DF

Cadastro será nesta terça-feira (7/7). Interessados em trabalhar durante a partida, marcada para domingo (12/7), devem se inscrever no Anexo do Palácio do Buriti

Cadastramento será realizado das 9h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, Sala 917 - (crédito: Divulgação / Segov)
Cadastramento será realizado das 9h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, Sala 917 - (crédito: Divulgação / Segov)

Os ambulantes interessados em trabalhar durante a partida entre Cruzeiro (MG) e Grêmio (RS), marcada para o próximo domingo (12/7), poderão se cadastrar nesta terça-feira (7/7). Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para barracas e 30 para caixeiros — vendedores circulantes.

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O cadastramento será realizado das 9h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, Sala 917. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço em nome do ambulante ou declaração de residência, ambos em original e cópia, conforme previsto no edital.

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As barracas destinadas à comercialização de alimentos poderão ocupar uma área de até 36 metros quadrados (6 m x 6 m), enquanto as voltadas para artigos terão espaço de 20 metros quadrados (4 m x 5 m). Já os vendedores circulantes terão direito a uma área de 4 metros quadrados para carrinho ou mesa retrátil e de 6 metros quadrados para carrinho com churrasqueira.

De acordo com as regras do chamamento, não será permitida a instalação de mesas e cadeiras para atendimento ao público. Além disso, ambulantes que atuarem sem licença ou em desacordo com as normas poderão ser multados.

Quem descumprir as regras estabelecidas no edital ficará impedido de participar dos próximos três chamamentos públicos. Em caso de reincidência, o trabalhador perderá o direito de participar de eventos futuros.

A lista dos ambulantes selecionados será divulgada na tarde de quarta-feira (8/7), no site oficial do Governo do Distrito Federal. As licenças serão entregues na quinta-feira (10/7), no mesmo local onde será realizado o cadastramento. Na ocasião, os contemplados também receberão orientações sobre as regras e procedimentos para atuar durante o evento esportivo.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 07/07/2026 11:30
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