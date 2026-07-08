Estrutural, Chácara Santa Luzia e SCIA terão fornecimento de água suspenso pela Caesb

Nesta quinta-feira (9), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará, serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água. Em razão dos trabalhos, o fornecimento será interrompido das 8h às 20h nas regiões da Estrutural, Chácara Santa Luzia e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).

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A Caesb informa que a normalização do fornecimento de água acontecerá de forma gradual após o término dos trabalhos. A companhia reforça ainda que todo cliente deve ter caixa-d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário, conforme estabelece o artigo 50 da Resolução nº 14, de 27 de outubro de 2011, da Adasa.