Fernanda Torres recusou oferta milionária após sucesso no Oscar e Globo de Ouro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Mesmo após conquistar projeção internacional com "Ainda Estou Aqui" e viver uma temporada marcada por premiações relevantes, Fernanda Torres optou por abrir mão de uma oportunidade financeira.

Durante participação no "Conversa com Bial", exibido na última terça-feira (7), a atriz contou que recusou uma proposta milionária para estrelar uma campanha publicitária de uma plataforma de apostas esportivas.

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O assunto surgiu quando Pedro Bial quis saber se o reconhecimento obtido após o filme havia rendido convites lucrativos para publicidade.

"Na publicidade qual foi a oferta milionária que te fizeram e você recusou? Houve?", questionou o jornalista. "Ah, houve, mas eu não vou dizer, né? É, eu não fiz Bet", respondeu Fernanda, arrancando aplausos da plateia.

Na sequência, a vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar explicou que a decisão foi motivada por uma questão de coerência com os valores que acredita transmitir por meio de seu trabalho, especialmente após interpretar Eunice Paiva no longa "Ainda Estou Aqui".

"É aquilo, né? Você não pode fazer Eunice Paiva e depois acabar e dizer 'vai, aposta aí'. Tem uma coisa difícil nesses contratos que é quanto mais as pessoas perdem, mais você ganha. É uma coisa que depois quando você bate lá no céu talvez dê problema", disparou.