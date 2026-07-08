Treze filhotes são resgatados em cemitério de Taguatinga

O resgate de cinco filhotes de cachorro encontrados dentro de um túmulo no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, na segunda-feira (6/7), revelou uma situação ainda mais grave. Durante novas buscas realizadas nesta quarta-feira (8/7), voluntários localizaram um segundo jazigo com mais oito cães. Ao todo, 13 filhotes foram retirados do local.

Um dos primeiros a encontrar os animais foi o protetor Charles Marcelo, que estava no cemitério para participar do enterro de uma conhecida quando percebeu um filhote circulando próximo aos túmulos. Ao verificar a situação, encontrou os demais cães. “Os filhotes estavam dentro do túmulo, com frio. A mãe estava do lado de fora. Eu vi um deles andando para lá e para cá, coloquei ração e forrei o túmulo com palha”, contou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o primeiro resgate, outros protetores continuaram as buscas no cemitério e encontraram um segundo túmulo com mais filhotes, elevando o total para 13 cães resgatados. Segundo Charles, a mãe dos animais ainda não foi capturada e os voluntários tentam resgatá-la.

Os filhotes foram encaminhados aos cuidados de outra protetora, responsável por acolhê-los temporariamente. De acordo com Charles, os animais ainda não passaram por avaliação veterinária completa. “Fizemos apenas o básico: limpeza, banho e alimentação”, explicou.

Agora, os voluntários buscam doações para custear os cuidados com os cães e prepará-los para adoção. "No momento, eles estão precisando de ajuda com ração, medicação e outros cuidados”, afirmou Charles.

Até a publicação desta matéria, o cemitério não se pronunciou.