Doação de sangue: shopping oferece transporte gratuito para doadores

A ação é uma iniciativa do projeto TGS Solidário e acontece nesta sexta-feira (10/7), com transporte gratuito para os voluntários que se inscreverem previamente - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

O Taguatinga Shopping e a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) se unem mais uma vez em uma campanha para incentivar a doação de sangue na comunidade. A ação é uma iniciativa do projeto TGS Solidário e acontece nesta sexta-feira (10/7), com transporte gratuito para os voluntários que se inscreverem previamente.

A parceria de longa data entre as instituições busca, com essa medida, facilitar o acesso ao Hemocentro e ampliar o número de doadores. A van que levará os participantes sairá pontualmente às 14h da entrada principal do shopping, localizada próxima à Starbucks. A organização orienta que todos cheguem com 15 minutos de antecedência.

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A previsão é que o grupo chegue à Fundação Hemocentro de Brasília às 14h30. Para garantir uma vaga no transporte, os interessados devem se inscrever no site do TGS Solidário. Há também a opção de se deslocar por conta própria e encontrar os demais voluntários diretamente no local da doação.

Suelen Emerick, coordenadora do TGS Solidário, destaca a importância do engajamento coletivo. "Doar sangue é um gesto de amor que salva vidas, mas quando fazemos isso juntos, o impacto é ainda maior", declarou. Ela acrescenta que "cada voluntário que participa fortalece uma corrente de solidariedade e o TGS Solidário está aqui para ser ponte e facilitar esse caminho".

Esta campanha integra o calendário de ações de responsabilidade social do shopping e reforça a necessidade da doação regular para manter os estoques da FHB. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo fundamental no atendimento a pacientes que precisam de transfusão em cirurgias, tratamentos diversos e situações de emergência.

Antes de doar, é essencial consultar os critérios estabelecidos pela Fundação Hemocentro de Brasília. As orientações completas e todos os pré-requisitos podem ser encontrados no site oficial da instituição.

Serviço: campanha de doação de sangue

Data: 10 de julho de 2026

Horário de saída: 14h (chegar com 15 minutos de antecedência)

Ponto de encontro: Entrada principal do Taguatinga Shopping, próxima à Starbucks

Destino: Fundação Hemocentro de Brasília

Transporte: Gratuito, mediante inscrição prévia

Inscrições: www.tgssolidario.com.br

Informações e pré-requisitos: https://www.fhb.df.gov.br/doacao-desangue

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.