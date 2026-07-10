Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até dezembro

Imunizante pode prevenir diferentes tipos de câncer associados ao vírus, como os de colo do útero, pênis, ânus, garganta e região orofaríngea - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a estratégia de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de receber a dose na faixa etária recomendada, entre 9 e 14 anos. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e alcançar a meta de imunizar 90% dos jovens ainda não vacinados.

Leia também: Inmet mantém aviso amarelo de baixa umidade para o DF nesta sexta (10/7)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a pasta, a baixa adesão motivou a ampliação da campanha. Na capital, esse público corresponde a uma população estimada de 45,2 mil pessoas. No entanto, entre março de 2025 e maio de 2026, apenas 11,3% dos adolescentes procuraram uma unidade de saúde para receber a vacina.

Com a prorrogação do prazo, a Secretaria de Saúde informou que irá reforçar os estoques de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e ampliar as ações extramuros, com vacinação em escolas, feiras, shoppings e por meio do Carro da Vacina, para facilitar o acesso da população ao imunizante.

A vacinação está disponível de segunda a sábado nas unidades indicadas pela Secretaria de Saúde. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados na página oficial da vacinação de rotina da SES-DF.

A Secretaria de Saúde também informou que não há previsão de ampliar a vacinação contra o HPV para outras faixas etárias. A oferta segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), de acordo com a disponibilidade de doses destinadas aos públicos prioritários. Até 30 de junho, o DF contava com estoque de 9.370 doses da vacina contra o HPV.