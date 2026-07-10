Mulher fica com braço preso em estaca de portão após pular muro

Uma jovem de 19 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o braço perfurado e preso na lança metálica de um portão durante a madrugada desta sexta-feira (10/7), no Setor Bela Vista, em Jataí (GO).

De acordo com os bombeiros, a jovem chegou em casa acompanhada de um amigo por volta de 1h30 e, ao perceber que havia esquecido as chaves, decidiu pular o muro da residência. Durante a tentativa, escorregou e caiu sobre o portão, ficando presa pela estrutura metálica.

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A vítima permaneceu consciente durante todo o atendimento. Após a estabilização realizada em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os militares utilizaram um desencarcerador hidráulico para cortar parte da grade e remover a jovem com segurança, evitando o agravamento da lesão.

Depois de ser libertada, ela foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Estadual de Jataí, onde passou por avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em acidentes envolvendo objetos perfurantes, a vítima não deve ser movimentada nem o objeto removido, pois isso pode provocar hemorragias e agravar o quadro clínico.