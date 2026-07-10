Tentativa de salvamento termina com duas mortes em lago de Caldas Novas

Uma tentativa de resgate terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (9/7), no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO). Uma mulher de 54 anos e um adolescente de 14 morreram afogados na região do bairro Tamburil.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), testemunhas relataram que o adolescente sofreu uma convulsão enquanto nadava. Ao perceber a situação, a mulher entrou no lago para tentar socorrê-lo, mas ambos submergiram.
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Equipes do 9º Batalhão Bombeiro Militar realizaram buscas subaquáticas em apneia livre e localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem, em uma profundidade entre três e cinco metros.
Após a retirada dos corpos da água, os bombeiros deixaram a ocorrência sob responsabilidade da Polícia Militar de Goiás (PMGO).
O CBMGO reforçou a importância da prevenção em ambientes aquáticos, orientando banhistas a evitarem entrar em locais desconhecidos, manterem supervisão constante de crianças e pessoas com limitações e acionarem imediatamente o telefone 193 em casos de emergência.
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.