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TRAGÉDIA

Tentativa de salvamento termina com duas mortes em lago de Caldas Novas

Adolescente sofreu uma convulsão enquanto nadava no Lago Corumbá. Mulher entrou na água para socorrê-lo, mas os dois desapareceram e foram encontrados sem vida pelos bombeiros

Bombeiros localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Bombeiros localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Uma tentativa de resgate terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (9/7), no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO). Uma mulher de 54 anos e um adolescente de 14 morreram afogados na região do bairro Tamburil.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), testemunhas relataram que o adolescente sofreu uma convulsão enquanto nadava. Ao perceber a situação, a mulher entrou no lago para tentar socorrê-lo, mas ambos submergiram.

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Equipes do 9º Batalhão Bombeiro Militar realizaram buscas subaquáticas em apneia livre e localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem, em uma profundidade entre três e cinco metros.

Após a retirada dos corpos da água, os bombeiros deixaram a ocorrência sob responsabilidade da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

O CBMGO reforçou a importância da prevenção em ambientes aquáticos, orientando banhistas a evitarem entrar em locais desconhecidos, manterem supervisão constante de crianças e pessoas com limitações e acionarem imediatamente o telefone 193 em casos de emergência.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Vitória Torres e Letícia Mouhamad
postado em 10/07/2026 12:15
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