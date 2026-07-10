Tentativa de salvamento termina com duas mortes em lago de Caldas Novas

Bombeiros localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Uma tentativa de resgate terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (9/7), no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO). Uma mulher de 54 anos e um adolescente de 14 morreram afogados na região do bairro Tamburil.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), testemunhas relataram que o adolescente sofreu uma convulsão enquanto nadava. Ao perceber a situação, a mulher entrou no lago para tentar socorrê-lo, mas ambos submergiram.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Equipes do 9º Batalhão Bombeiro Militar realizaram buscas subaquáticas em apneia livre e localizaram as vítimas a mais de cinco metros da margem, em uma profundidade entre três e cinco metros.

Após a retirada dos corpos da água, os bombeiros deixaram a ocorrência sob responsabilidade da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

O CBMGO reforçou a importância da prevenção em ambientes aquáticos, orientando banhistas a evitarem entrar em locais desconhecidos, manterem supervisão constante de crianças e pessoas com limitações e acionarem imediatamente o telefone 193 em casos de emergência.