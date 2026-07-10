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Mulher é sequestrada por ex-companheiro e pede socorro à mãe

O ex-companheiro da vítima a agrediu e obrigou a realizar transferências bancárias para ele comprar drogas em Ceilândia. A PM foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante

A mulher foi agredida pelo ex-companheiro e obrigada a fazer transferências de dinheiro - (crédito: Material cedido ao Correio)
A mulher foi agredida pelo ex-companheiro e obrigada a fazer transferências de dinheiro - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi resgatada de um sequestro cometido pelo seu ex-companheiro, em Samambaia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (10/7). O suspeito foi preso após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) rastrear a placa do carro da vítima, que era usado pelo homem para comprar drogas em Ceilândia. 

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A mulher foi rendida na própria residência, em Samambaia, e foi obrigada a levar o ex-companheiro a Ceilândia para comprar drogas. A vítima mandou áudios relatando o sequestro para a mãe, que acionou a polícia. 

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Em um dos áudios a que o Correio teve acesso, a mulher relata que sofreu agressões físicas. “Ele está descontrolado, mãe. Ele já me bateu, já chutou meu rosto”, disse ela. Também nos áudios, a mulher fala que ele a obrigou a fazer diversas transferências via Pix e pegou o cartão dela para sacar dinheiro para comprar mais drogas. 

“Ele me pedindo dinheiro. me ameaçando. Acabei de fazer um Pix para ele, ele foi sacar mais dinheiro e tá me obrigando a dirigir pros cantos (bocas de fumo em Ceilândia). Me ajuda, mãe”, detalha, em um dos áudios enviados pela vítima à mãe. 

Segundo a major Talita, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), quando a mãe da vítima acionou a polícia, as equipes começaram a rastrear o carro. “O veículo foi rastreado saindo de Samambaia, indo para Ceilândia e voltando para Samambaia. Conseguimos acompanhar pela placa do carro dela e conseguimos realizar a prisão”, explicou. 

O monitoramento da ocorrência foi feito pelo sistema DF-360 — plataforma da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF) que une imagens de câmeras, radares e sensores em diversos pontos da capital. O autor do sequestro foi preso na casa da vítima, em Samambaia. O caso está sendo investigado pela 26ª DP (Samambaia Norte).

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/07/2026 18:46
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