Homem que sequestrou ex vai responder pela Lei Maria da Penha

Marcas no corpo da mulher mostram as agressões - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem preso após sequestrar a ex-companheira em Samambaia, na sexta-feira (10/7), vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, dano ao patrimônio público, maus-tratos a animais e recusa em se identificar, todos no contexto da Lei Maria da Penha. Além disso, ele foi autuado por portar uma pequena porção de cocaína.

Após ser detido pela Polícia Militar (PMDF), o suspeito foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde permaneceu preso. A vítima também foi levada à unidade policial para prestar depoimento. Como as lesões sofridas não eram consideradas graves, ela foi ouvida e liberada.

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De acordo com as investigações, a mulher foi rendida na própria residência, em Samambaia, e obrigada pelo ex-companheiro a dirigir até Ceilândia, onde ele pretendia comprar drogas. Durante o trajeto, a vítima conseguiu enviar áudios para a mãe, relatando que estava sendo mantida sob ameaça e sofrendo agressões.

Nas mensagens, ela contou que havia sido agredida com socos e chutes e que o homem a obrigou a fazer transferências bancárias via Pix, além de utilizar o cartão dela para sacar dinheiro destinado à compra de entorpecentes. A mãe acionou a PMDF, que iniciou o rastreamento do veículo da vítima.

Com o auxílio do sistema DF-360, plataforma de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), os policiais acompanharam o deslocamento do carro entre Samambaia e Ceilândia. O suspeito acabou localizado e preso na casa da vítima, onde a ocorrência foi encerrada.

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O caso segue sob investigação da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que apura todas as circunstâncias dos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Até o momento, não informações se o homem passou por audiência de custódia.

Onde pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.