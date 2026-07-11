Homem que sequestrou ex vai responder pela Lei Maria da Penha

O homem preso após sequestrar a ex-companheira em Samambaia, na sexta-feira (10/7), vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, dano ao patrimônio público, maus-tratos a animais e recusa em se identificar, todos no contexto da Lei Maria da Penha. Além disso, ele foi autuado por portar uma pequena porção de cocaína.
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Após ser detido pela Polícia Militar (PMDF), o suspeito foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde permaneceu preso. A vítima também foi levada à unidade policial para prestar depoimento. Como as lesões sofridas não eram consideradas graves, ela foi ouvida e liberada.
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De acordo com as investigações, a mulher foi rendida na própria residência, em Samambaia, e obrigada pelo ex-companheiro a dirigir até Ceilândia, onde ele pretendia comprar drogas. Durante o trajeto, a vítima conseguiu enviar áudios para a mãe, relatando que estava sendo mantida sob ameaça e sofrendo agressões.
Nas mensagens, ela contou que havia sido agredida com socos e chutes e que o homem a obrigou a fazer transferências bancárias via Pix, além de utilizar o cartão dela para sacar dinheiro destinado à compra de entorpecentes. A mãe acionou a PMDF, que iniciou o rastreamento do veículo da vítima.
Com o auxílio do sistema DF-360, plataforma de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), os policiais acompanharam o deslocamento do carro entre Samambaia e Ceilândia. O suspeito acabou localizado e preso na casa da vítima, onde a ocorrência foi encerrada.
O caso segue sob investigação da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que apura todas as circunstâncias dos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Até o momento, não informações se o homem passou por audiência de custódia.
Onde pedir ajuda
Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica
- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)
- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
Saiba Mais
Luiz Fellipe Alves
Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.