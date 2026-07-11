Direito Delas: QR Code em banheiros do DF amplia acesso a proteção

A iniciativa Direito Delas oferece caminho discreto para vítimas de violência buscarem apoio e proteção no DF - (crédito: Agência Brasília)

Mulheres do Distrito Federal agora contam com uma nova ferramenta de proteção em espaços públicos e privados. Adesivos com um QR Code do programa Direito Delas estão sendo fixados nos espelhos de banheiros em órgãos governamentais, estabelecimentos comerciais e eventos.

Ao escanear o código com a câmera do celular, a pessoa acessa um material informativo sobre o programa. O conteúdo explica como funciona o serviço, quem pode ser atendido, os tipos de suporte oferecidos e a localização dos 12 núcleos de atendimento, além de fornecer os telefones de contato de cada unidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A iniciativa visa ampliar o acesso à informação em locais de grande circulação, oferecendo uma maneira discreta para que vítimas de violência conheçam a ajuda disponível. O acesso ao material é rápido, reservado e requer apenas um smartphone. Equipes do programa já instalaram os adesivos em dezenas de locais no DF.

Como funciona o Direito Delas

O programa oferece atendimento social, psicológico e jurídico gratuito, sem exigir comprovação de renda. O suporte é destinado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de outros grupos vulneráveis.

Também podem receber ajuda: crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável, vítimas de crimes contra idosos e seus familiares, e vítimas indiretas de feminicídio. O programa ainda atende vítimas de estupro, sequestro, cárcere privado, roubo com restrição de liberdade, desaparecimento e familiares de vítimas de homicídio, latrocínio e crimes de trânsito com morte.

O acesso pode ser feito por procura espontânea, por encaminhamento de órgãos parceiros ou pela busca ativa das equipes do Direito Delas. Os atendimentos são conduzidos por equipes com psicólogos, assistentes sociais e especialistas em direito.

Os 12 núcleos do programa estão localizados em Águas Claras, Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 98382-0130 ou em qualquer uma das unidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.