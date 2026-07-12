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INVASÃO

Vídeo: veja momento em que mulher invade recinto de elefante no Zoológico

Momento foi registrado por testemunhas que presenciaram o ocorrido. Segundo brigadistas do Zoológico, a mulher apresentava sinais compatíveis a um surto psicológico

Vídeo registra momento em que mulher invade recinto de elefante no Zoológico - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vídeo registra momento em que mulher invade recinto de elefante no Zoológico - (crédito: Material cedido ao Correio)

Testemunhas registraram o momento em que uma mulher invadiu o recinto do elefante “Chocolate”, um dos animais mais conhecidos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, na manhã deste sábado (11/7). Além do momento da invasão, o vídeo também mostra ela sendo retirada do local pela equipe de vigilância do parque. Ninguém ficou ferido.

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Após ser retirada do recinto, a mulher recebeu os primeiros socorros dos brigadistas do Zoológico, pois apresentava sinais compatíveis a um surto psicológico. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e a encaminhou para atendimento médico especializado.

Em nota oficial, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília condenou a atitude e destacou o perigo desse tipo de comportamento. "A invasão de recintos representa um grave risco tanto para as pessoas quanto para os animais. Além de colocar a própria integridade física em perigo, esse tipo de ação provoca estresse, altera o comportamento dos animais e compromete seu bem-estar."

A instituição também reforçou que os espaços são projetados com múltiplas barreiras de segurança, incluindo mais de uma grade de proteção, justamente para impedir o contato direto do público com os animais.

O elefante Chocolate passou por uma avaliação detalhada da equipe de médicos veterinários e não sofreu nenhum ferimento. O Zoológico reforçou o apelo para que os visitantes respeitem rigorosamente as normas de visitação e as barreiras de proteção do parque.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Carlos Silva e Isabela Berrogain
postado em 12/07/2026 12:47
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