Vídeo: veja momento em que mulher invade recinto de elefante no Zoológico

Testemunhas registraram o momento em que uma mulher invadiu o recinto do elefante “Chocolate”, um dos animais mais conhecidos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, na manhã deste sábado (11/7). Além do momento da invasão, o vídeo também mostra ela sendo retirada do local pela equipe de vigilância do parque. Ninguém ficou ferido.
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Após ser retirada do recinto, a mulher recebeu os primeiros socorros dos brigadistas do Zoológico, pois apresentava sinais compatíveis a um surto psicológico. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e a encaminhou para atendimento médico especializado.
Em nota oficial, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília condenou a atitude e destacou o perigo desse tipo de comportamento. "A invasão de recintos representa um grave risco tanto para as pessoas quanto para os animais. Além de colocar a própria integridade física em perigo, esse tipo de ação provoca estresse, altera o comportamento dos animais e compromete seu bem-estar."
A instituição também reforçou que os espaços são projetados com múltiplas barreiras de segurança, incluindo mais de uma grade de proteção, justamente para impedir o contato direto do público com os animais.
O elefante Chocolate passou por uma avaliação detalhada da equipe de médicos veterinários e não sofreu nenhum ferimento. O Zoológico reforçou o apelo para que os visitantes respeitem rigorosamente as normas de visitação e as barreiras de proteção do parque.
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Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.