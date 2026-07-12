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Foragido tenta enganar PM com identidade falsa em blitz e acaba preso

Homem tentou se identificar com documento falso durante abordagem de trânsito. Após confirmação da identidade, policiais militares descobriram um mandado de prisão em aberto por latrocínio e porte ilegal de arma de fogo

Três homens foram presos em flagrante ao tentar facilitar a entrada de celulares em presídio - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )
Três homens foram presos em flagrante ao tentar facilitar a entrada de celulares em presídio - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi preso na madrugada deste domingo (12/7), durante uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Ceilândia. Além de ser procurado pela Justiça, ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

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A ação ocorreu por volta às 00h37 e foi realizada por equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), durante um ponto de bloqueio na região.

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Segundo a PMDF, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento considerado excessivamente nervoso e entregou um documento de identificação. Após consulta aos sistemas policiais, os militares perceberam que a fotografia do documento não correspondia ao portador.

Diante da suspeita, o suspeito foi levado à 15ª Delegacia de Polícia para confirmação de sua identidade. Após a correta identificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Além do cumprimento do mandado judicial, o homem foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso. Ele permaneceu na 15ª Delegacia, onde o caso foi registrado.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 12/07/2026 12:33
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