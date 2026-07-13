Diversão longe das telas estimula criatividade e convivência em família

Com oficinas criativas, brincadeiras, apresentações e atividades ao ar livre, o CCBB Brasília transforma as férias infantis em uma experiência de aprendizado e diversão. A programação, que se estende por todo o mês de julho, reúne opções para diferentes idades e oferece às famílias uma alternativa de passeio que estimula a convivência, a criatividade e o contato com a cultura, longe das telas e da rotina digital.

De terça a domingo, o Rolê de Férias ocupa o espaço externo do CCBB, com amarelinha, pião, elástico e demais atividades conduzidas por educadores. Foi lá onde as irmãs Isadora, Beatriz, Angel e Agatha Sousa, entre 10 e 24 anos, aproveitaram a tarde de ontem em meio a um mundo de jogos de tabuleiro. "A gente veio para ter um momento só nosso", contou a estudante Isadora, 17. "Essa é uma boa iniciativa", elogiou a mais velha, Angel, 24.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Faz as crianças saírem da bolha em que elas vivem, ainda mais hoje, com o excesso de telas. Assim, elas vivenciam outras coisas", continuou. O público mais jovem, por sua vez, foi atraído pela oficina de bolhas de sabão gigante. "Foi muito legal!", exclamou Maria Eduarda Faustino, 8, acompanhada da mãe, Ana Carolina Faustino.

Para o servidor público Jayme Vasconcellos, 45, o CCBB é um dos principais pontos culturais de Brasília, principalmente quando se trata do público infantil. "Aqui, frequentemente encontramos atividades de cunho didático, cultural e lúdico. Isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças, principalmente na primeira infância", ponderou o pai de Davi, 5, e Clara, 1.











Professora de Educação Física, a chilena Maria José, 41, mora em Brasília há cinco anos e tem como costume frequentar o CCBB com os filhos Maria Vitória, 8, e Gael, 5. "Sempre estamos indo a esses lugares que sejam ao ar livre, porque as crianças precisam se desenvolver e sentir o contato com a natureza. E Brasília tem muitos lugares que fornecem isso, gratuitamente", apontou.

Maria destacou a ação Vem pro CCBB, que disponibiliza uma van para levar o público para o centro cultural de forma gratuita, de quinta a domingo. A saída ocorre no ponto de ônibus da Biblioteca Nacional, mediante retirada de ingresso. "É só querer e ter vontade e disponibilidade para curtir com os filhos. É uma experiência maravilhosa para todo mundo", afirmou a chilena.

Além das programações especiais, o CCBB também foi bem aproveitado por Fernanda Sampaio, 49, que celebrou o aniversário de 11 anos da filha Joana Sampaio com um piquenique nos gramados do centro cultural. "Cada vez fica mais difícil entreter as crianças em lugares abertos. As opções mais seguras sempre são pagas e aqui vai na contramão de tudo isso", defendeu a zootecnista.

Programação

Nos próximos fins de semana, a programação fica mais especial no CCBB. Nos dias 18 e 26 de julho, a Brincadeira de Circo apresenta um espetáculo de palhaçaria e perna de pau direcionado para o público infanto-juvenil. Após a apresentação, os próprios artistas irão ensinar, passo a passo, as técnicas de equilíbrio utilizadas e como andar nas alturas.

No dia 25, o Palhágico ChouChou toma conta dos jardins do centro cultural com uma mistura de palhaçaria, mágica e ventriloquia. O espetáculo é interativo e livre para todas as idades. "O show é um convite para que crianças e adultos voltem a se encantar juntos", definiu Galileu Fontes. "Quem for ao CCBB pode esperar um espetáculo leve, divertido e cheio de afeto, onde a imaginação ganha vida e a magia acontece bem diante dos olhos da plateia", garantiu.

Nos sábados e domingos, às 16h, o CCBB realiza a "Visita-Espetáculo". O evento convida o público a acompanhar personagens em uma busca lúdica por cartas deixadas por Oscar Niemeyer pelo prédio. A atividade funciona como uma caça às obras de arte, preenchida com músicas, cantigas e brincadeiras ao longo do trajeto.