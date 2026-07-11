Agentes da Vigilância Ambiental da Saúde pedem melhorias à Celina Leão

"Aquilo que tivermos condição de avançar junto com vocês, nós vamos", prometeu Celina Leão em encontro com agentes da Vigilância Ambiental em Saúde - (crédito: Isabela Berrogain/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou de um encontro com agentes da Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) na manhã deste sábado (11/7), no Clube da Saúde. Durante o evento, profissionais da categoria levaram à chefe do Executivo demandas relacionadas à uma melhora de condições do local de trabalho e de remuneração, além de pedidos por uma reestruturação da carreira, isonomia de insalubridade e gratificações.

Aos servidores, a governadora afirmou que a pauta trazida pela classe era recebida por ela “com muito respeito”. “Aquilo que tivermos condição de avançar junto com vocês, nós vamos”, declarou. “Eu tenho um trabalho de muita luta, principalmente pelos servidores públicos. A saúde precisa de atenção. É uma área que eu mergulhei muito para conhecer os problemas. Hoje, tenho toda a saúde monitorada na minha sala e sei exatamente os problemas que precisamos enfrentar”, afirmou Celina na ocasião.

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Entre as principais demandas levadas pela categoria, a governadora fez coro aos pedidos de melhoria dos locais de trabalho. “Não tem como (trabalhar nessa estrutura)”, concordou. “A gente tem feito um mapeamento muito contínuo nos espaços onde o servidor trabalha”, garantiu. Atualmente, muitos dos AVAS dividem espaço com agentes da Vigilância Sanitária. No núcleo da Asa Norte, por exemplo, a sala destinada aos servidores mede 4 m², dentro de uma Unidade Básica de Sáude (UBS).

“Vocês têm um trabalho muito técnico e muito específico. E dentro do programa do que eu quero trazer para Brasília, eu tenho certeza que a carreira de vocês terá um espaço muito especial”, prometeu a chefe do Executivo.

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Outro pedido da classe é que os AVAS possam ter atribuições similares às da Vigilância Sanitária, com o poder de autuar responsáveis por crimes ambientais, por exemplo. “Hoje, as pessoas que podem multar, os nossos auditores, precisam sim da ajuda e suporte de outras carreiras que tenham a tecnicidade para isso. E se tem outra outra carreira que tem tecnicidade para nos ajudar a combater endemias e o descarte irregular de lixo, e falar de uma cidade sustentável, é a de vocês”, disse a governadora.

“Eu quero fazer de Brasília uma cidade onde as pessoas não jogam lixo em qualquer lugar. Não jogue, porque vai ter gente fiscalizando agora”, garantiu Celina.

