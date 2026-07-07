Férias no CCBB Brasília têm circo e brincadeiras gratuitas ao ar livre

Palhágico ChouChou com Farofa e Denivalda, personagens que animam o Rolê Cultural nas férias do CCBB Brasília - (crédito: Divulgação)

As férias de julho no CCBB Brasília contam com uma programação gratuita e ao ar livre, com palhaços, mágica e brincadeiras populares. O Rolê Cultural transforma os jardins do centro cultural em um cenário de diversão para crianças e adultos, de terça a domingo.

Os ingressos podem ser retirados no site ingressos.ccbb.com.br ou na bilheteria do CCBB. A programação completa está disponível em bb.com.br/cultura.

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Em 12 e 25 de julho, o Palhágico ChouChou apresenta seu espetáculo que mistura palhaçaria clássica, contemporânea e ilusionismo. A apresentação interativa conta com a participação do boneco Farofa e da galinha Denivalda.

Já nos dias 18 e 26 de julho, ocorre a Brincadeira de Circo. O evento começa com um espetáculo de palhaçaria e perna de pau. Em seguida, os artistas ensinam ao público técnicas de equilíbrio, estimulando a coordenação e a confiança.

Jogos e brincadeiras diárias

De terça a domingo, das 11h às 18h, o espaço externo do CCBB recebe o Rolê de Férias. De terça a quinta, educadores animam rodadas de amarelinha, pião e elástico. De sexta a domingo, o Estande de Jogos, no Vão Central, oferece desafios de memória e estratégia ligados à arte.

O público pode retirar gratuitamente o Passaporte de Férias na Sala do Rolê Cultural. A cada visita, é possível carimbar o passaporte e acumular selos ao longo do mês. Para obter o documento, basta apresentar um ingresso de qualquer atividade do Educativo.

Como chegar ao CCBB de graça

A ação “Vem pro CCBB” oferece transporte gratuito em uma van, de quinta a domingo. O veículo fica estacionado próximo ao ponto de ônibus da Biblioteca Nacional. O acesso é gratuito, com ingressos disponíveis no site, na bilheteria do CCBB ou por QR Code na própria van.

Confira os horários do transporte:

Biblioteca Nacional – CCBB: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h

CCBB – Biblioteca Nacional: 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.