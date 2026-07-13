Giovanna Rodrigues

Para garantir a inscrição antes que o prazo termine é necessário acessar o site da banca organizadora - (crédito: Reprodução)

As inscrições para o concurso Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) se encerram nesta segunda-feira (13/7). O edital prevê 4.788 oportunidades, sendo 1.197 vagas imediatas e 3.591 para cadastro de reserva, destinadas aos cargos de especialista em assistência social e técnico em assistência social, de níveis superior e médio, respectivamente.

As remunerações iniciais atualizadas foram retificadas e variam de R$ 4.762,97 a R$ 6.693,38. São 563 para técnico em assistência social, e 634 para especialista em assistência social.

Para garantir a inscrição antes que o prazo termine é necessário acessar o site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. A taxa de inscrição é de R$ 84,00 para técnico em desenvolvimento e assistência social, e de R$ 113,00 para especialista em desenvolvimento e assistência social. O pagamento da taxa pode ser feito até 14 de julho de 2026.

Para as vagas de técnico em assistência social, os candidatos devem ter diploma de ensino médio completo, já para especialista em assistência social, é necessário diploma de curso superior na especialidade escolhida pelo candidato.

As avaliações serão divididas em duas etapas. A primeira consiste em provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 6 de setembro, ambas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A segunda etapa será a avaliação de títulos, destinada especialmente aos cargos de especialista em desenvolvimento e assistência social.

A prova objetiva contará com cinco opções de resposta em cada questão de múltipla escolha, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, totalizando 100 pontos. De acordo com o edital, serão desclassificados os candidatos que obtiverem menos de 10 pontos na área de conhecimentos gerais, menos de 40 pontos em conhecimentos específicos ou que não estiverem classificados dentro do quantitativo estabelecido para a correção da prova discursiva.

A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto de 20 a 30 linhas sobre os objetos de avaliação presentes no edital e referentes à área de conhecimentos específicos. Os locais de prova serão divulgados posteriormente, em consulta individual no site oficial da banca, conforme o cronograma.