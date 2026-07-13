Recanto das Emas recebe mutirão de atendimentos da Neoenergia

Parcelamento de débitos, troca de titularidade, novas ligações e até mesmo pedidos de ressarcimento por danos elétricos poderão ser solicitados em estande da Neoenergia, no Recanto das Emas, ao longo desta semana. Começando nesta segunda-feira (13/7), a ação continuará na região administrativa até a sexta-feira (17/7), atendendo das 9h às 16h. O trabalho, que está sendo realizado na Quadra 206, Área Especial 1, ao lado do Skate Parque do Recanto, faz parte da décima edição do programa GDF na Sua Porta.
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Outro destaque do serviço é o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa da Neoenergia que concede gratuidade em parte do consumo mensal, contabilizado os primeiros 80kWh. O benefício é destinado às famílias de baixa renda, que possuam o Cadastro Único (CadÚnico) e se encaixe nos critérios do programa.
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A Neoenergia ainda estará realizando intervenções na rede elétrica do Recanto das Emas, com o intuito de ampliar a segurança e a qualidade do abastecimento de energia na região administrativa. Além dos serviços, as equipes técnicas da empresa estarão orientando os consumidores sobre o uso eficiente e seguro da energia.
Reunindo secretarias e diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), o programa itinerante GDF na Porta tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos e agilizar a resposta do governo às principais demandas das regiões administrativas. A iniciativa conta com a participação de pastas como Desenvolvimento Social, Mobilidade e Transporte, Segurança Pública, Proteção Animal e Meio Ambiente, além de órgãos como o Detran-DF, a Novacap, o Procon-DF, o SLU, entre outros.