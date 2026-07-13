Recanto das Emas recebe mutirão de atendimentos da Neoenergia

Começando à partir desta segunda-feira (13/7), a Neoenergia ficará até a sexta-feira (17/7) resolvendo demandas da região - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Parcelamento de débitos, troca de titularidade, novas ligações e até mesmo pedidos de ressarcimento por danos elétricos poderão ser solicitados em estande da Neoenergia, no Recanto das Emas, ao longo desta semana. Começando nesta segunda-feira (13/7), a ação continuará na região administrativa até a sexta-feira (17/7), atendendo das 9h às 16h. O trabalho, que está sendo realizado na Quadra 206, Área Especial 1, ao lado do Skate Parque do Recanto, faz parte da décima edição do programa GDF na Sua Porta.

Outro destaque do serviço é o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa da Neoenergia que concede gratuidade em parte do consumo mensal, contabilizado os primeiros 80kWh. O benefício é destinado às famílias de baixa renda, que possuam o Cadastro Único (CadÚnico) e se encaixe nos critérios do programa.

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A Neoenergia ainda estará realizando intervenções na rede elétrica do Recanto das Emas, com o intuito de ampliar a segurança e a qualidade do abastecimento de energia na região administrativa. Além dos serviços, as equipes técnicas da empresa estarão orientando os consumidores sobre o uso eficiente e seguro da energia.

Reunindo secretarias e diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), o programa itinerante GDF na Porta tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos e agilizar a resposta do governo às principais demandas das regiões administrativas. A iniciativa conta com a participação de pastas como Desenvolvimento Social, Mobilidade e Transporte, Segurança Pública, Proteção Animal e Meio Ambiente, além de órgãos como o Detran-DF, a Novacap, o Procon-DF, o SLU, entre outros.

