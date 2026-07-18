Recesso escolar é tempo para se (re)conectar com a capital

A Cabana Mirante do Serrado fica a 16km de Brasília e está com ocupação entre 85% e 100% nos fins de semana - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Enquanto muitos brasilienses aproveitam o recesso escolar dos filhos para viajar, turistas exploram os principais cartões-postais da capital federal, que vem se consolidando como um destino para quem busca férias sem percorrer longas distâncias. São opções que vão da hotelaria de alto padrão a cabanas em meio à natureza que oferecem atividades rurais e cívicas, gastronomia e atrações culturais.

A enfermeira Luisa Gomes Murakami, 40 anos, e o analista de sistemas Carlos Gomes Murakami, 42, moradores de Araçoiaba da Serra (SP), aproveitaram uma passagem de dois dias por Brasília para conhecer os principais pontos turísticos. Segundo Luisa, a viagem teve como objetivo apresentar a cidade aos filhos gêmeos, Yan e Mia. "Já vim a Brasília a trabalho, então, eu não tive muito tempo de conhecer a cidade, e eu queria trazê-los", contou ela, durante uma visita ao Memorial JK.

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Murakami relatou que, quando tinha sete anos, ouvia do pai as histórias sobre a política do país. "Sempre pensei: um dia eu quero visitar Brasília e conhecer essa história do Brasil. Hoje estou aqui com eles e vendo o quão grandiosa são essas obras. É muito bonita a arquitetura urbana em contraste com os jardins e o céu" disse ela.

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Para o marido, Carlos Gomes, além da importância histórica, a experiência também chamou atenção pela mobilidade. "Aqui a gente leva 15 minutos praticamente para atravessar de um ponto turístico para o outro. Está sendo muito bom. Está dando para aproveitar bastante", ressaltou.









A professora Fernanda Tone de Souza, 45, moradora de Piraí (RJ), escolheu passar uma semana de férias em Brasília para visitar um sobrinho e conhecer de perto a capital. Segundo ela, a cidade superou as expectativas. "Eu nunca tinha visto uma cidade planejada e organizada como essa. Cheguei aqui e estou deslumbrada com a organização. Você não precisa ir longe é só caminhar que já vê as belezas da cidade. Com certeza já posso dizer: Eu amo Brasília", afirmou enquanto conhecia a fonte de águas ao lado da Torre de TV.

Segundo a Secretaria de Turismo (Setur-DF), os indicadores dos últimos anos apontam crescimento contínuo da atividade turística na capital. Em 2025, o DF registrou recorde histórico de mais de 111 mil turistas internacionais. Os reflexos também aparecem na economia. A arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) ligada ao setor passou de R$ 6,7 milhões, em julho de 2024, para R$ 7,5 milhões, em julho de 2025.

"Brasília está cada vez mais consolidada como um destino que vai muito além do turismo cívico. Durante as férias de julho, queremos convidar moradores e visitantes a descobrirem a diversidade de experiências que o DF oferece, com opções de lazer, natureza, gastronomia, turismo rural, cultura e entretenimento para toda a família", afirma Bernardo Antunes, secretário de Turismo do DF.

Experiência diferenciada

Para quem busca uma experiência diferente dos hotéis tradicionais, as cabanas e chalés instalados nas áreas rurais aparecem como alternativa durante as férias. No Altiplano Leste, a 16km de Brasília, a proprietária da cabana Mirante do Cerrado, Priscila Pimentel, está com expectativas de ocupação entre 85% e 100% nos fins de semana.

O local, criado há 3 anos, oferece aos hóspedes vista para o Cerrado, banheira de hidromassagem, cozinha equipada e o sossego em plena natureza. "Julho tem uma procura superior à média dos demais meses, especialmente por famílias e casais em busca de momentos de descanso durante o recesso escolar. O clima mais ameno torna a experiência ainda mais aconchegante, atraindo especialmente casais e famílias que buscam descanso e bem-estar próximos a Brasília", afirmou Pimentel.

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Durante a estadia no Mirante, a médica Elane Aragão, 31, e a companheira, a dentista Débora Tomaz, 31, de Brasília, buscaram um ambiente de tranquilidade para renovar as energias e aproveitar momentos de descanso em contato com a paisagem. "Sabe aquele lugar que parece ter sido desenhado para a gente esquecer da correria de Brasília? Foi o que vivemos", disse Elane.

Na mesma região, a proprietária da Cabana Ipê, Marília Lasneaux também tem boas expectativas. Segundo ela, o foco do público é descanso e relaxamento durante as férias. "Além de casais, recebemos por aqui famílias que alugam a cabana para sair da rotina. Nossa sala tem sofá-cama, então as crianças adoram. Temos aparelho de fondue, churrasqueira, tudo para fazer um programa bem legal em família", destacou.

Hotéis da capital também registram aumento na demanda durante o período e investem em atrações para hóspedes. A rede de hotéis Windsor hotéis projeta atingir 100% de ocupação durante o mês. As unidades apostam em diferenciais, como piscina coberta, sauna, gastronomia, acomodações amplas e política pet friendly.

"É uma excelente oportunidade para conhecer Brasília e aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer. Além dos monumentos e atrativos culturais, o destino conta com opções de lazer para todas as idades, desde parques, museus e passeios ao ar livre. No Windsor Brasília, estamos preparados para receber os visitantes com conforto, hospitalidade e serviços de excelência", disse Marianna Ramalho, gerente-geral da unidade.

No Royal Tulip Brasília Alvorada, às margens do Lago Paranoá, a rede registrou crescimento de 10% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o hotel, o aumento é impulsionado pelas atividades voltadas para adultos e crianças, atraindo brasilienses e turistas vindos, principalmente, de Goiânia. "Oferecemos uma estadia requintada e animada para proporcionar momentos memoráveis e de diversão em família", destacou a gerente comercial Centro-Oeste do Louvre Hotels Group, Aryane Borges.