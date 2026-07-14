Goleiro Maignan, destaque da França na Copa, nasceu pertinho do Brasil

Semifinalista da Copa do Mundo 2026, o goleiro francês Mike Maignan, de 31 anos, nasceu pertinho do Brasil. Ele é natural de Caiena, na Guiana Francesa, a menos de 200 km de Oiapoque, no extremo norte do Amapá.

Mesmo estando bem longe do continente europeu, os habitantes da Guiana Francesa são cidadãos da França. O local é um território ultramarino do país e, na prática, é como uma extensão da França.

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O atleta foi base no Paris-Saint Germain, fez sua estreia profissional no Lille, também da França, e atualmente defende o Milan. Participando de sua primeira Copa do Mundo, Maignan é o terceiro goleiro menos vazado até aqui, com apenas dois gols sofridos em seis partidas.

A presença de um jogador natural da Guiana Francesa pelo time em Copas não é novidade. O goleiro Bernard Lama, que era reserva da equipe campeã do mundial de 1998, e o meia Florent Malouda, vice-campeão em 2006, são outros guineenses que já serviram a seleção mundial.

Maignan entra em campo pela França contra a Espanha nesta terça-feira, dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, para disputar a semifinal da Copa do Mundo 2026.