Carro colide contra poste na BR-040 e deixa uma pessoa ferida

Um acidente de trânsito na BR-040, sentido Valparaíso de Goiás (GO), deixou uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (15/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro ocorreu por volta das 17h, quando um veículo bateu contra um poste de iluminação pública na rodovia.
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Três viaturas de socorro foram enviadas ao local. Ao chegar, as equipes isolaram a área para reduzir os riscos e, em seguida, prestaram atendimento ao motorista do carro, único envolvido na ocorrência identificado até o momento.
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De acordo com a corporação, a vítima foi atendida ainda no local seguindo o protocolo de trauma utilizado pelos bombeiros. Depois de regulação médica, ela foi encaminhada — consciente e orientada — a uma unidade hospitalar, onde deve seguir em observação.
As causas do acidente não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por organizar o trânsito no trecho, preservar o local e garantir a segurança de quem passava pela via.
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