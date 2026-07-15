Carro colide contra poste na BR-040 e deixa uma pessoa ferida

Três viaturas de socorro foram enviadas ao local. Ao chegar, as equipes isolaram a área para reduzir os riscos e, em seguida, prestaram atendimento ao motorista do carro - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um acidente de trânsito na BR-040, sentido Valparaíso de Goiás (GO), deixou uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (15/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro ocorreu por volta das 17h, quando um veículo bateu contra um poste de iluminação pública na rodovia.

Três viaturas de socorro foram enviadas ao local. Ao chegar, as equipes isolaram a área para reduzir os riscos e, em seguida, prestaram atendimento ao motorista do carro, único envolvido na ocorrência identificado até o momento.

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De acordo com a corporação, a vítima foi atendida ainda no local seguindo o protocolo de trauma utilizado pelos bombeiros. Depois de regulação médica, ela foi encaminhada — consciente e orientada — a uma unidade hospitalar, onde deve seguir em observação.

As causas do acidente não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por organizar o trânsito no trecho, preservar o local e garantir a segurança de quem passava pela via.