Planaltina e Varjão terão energia interrompida nesta quinta-feira (16/7)

Moradores de áreas de Planaltina e do Varjão terão o fornecimento de energia elétrica temporariamente interrompido nesta quinta-feira (16/7) para a realização de serviços de poda de árvores. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pelos trabalhos.
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Em Planaltina, o desligamento está previsto das 9h às 15h e atingirá o Núcleo Rural Quintas do Vale Verde, nas chácaras 32, 64, 80, 97, 99, 102 e 103, além da Chácara São José.
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No Varjão, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h e afetará o Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 2, no Condomínio Privê Lago Norte I.
A concessionária informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer em situações emergenciais. Nesses casos, os consumidores podem registrar ocorrências pelo telefone 116.
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