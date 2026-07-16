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TRABALHO

Mais de 800 vagas de emprego disponíveis no DF nesta quinta-feira (16/7)

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com salários de até R$ 8 mil e vagas para candidatos com ou sem experiência

Vaga destaque é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Vaga destaque é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (16/7), 823 vagas de emprego para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego.

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O maior salário oferecido é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial. São cinco vagas com remuneração de R$ 8 mil, além de benefícios. Já a função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, que soma 201 vagas, com salários de até R$ 1,7 mil e benefícios.

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Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 Agências do Trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia corresponda ao perfil desejado, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções, conforme a compatibilidade entre o perfil do candidato e as exigências das empresas.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 16/07/2026 07:00
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