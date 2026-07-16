Baixas temperaturas e ventos causam sensação térmica de 11°C no DF

Levantar da cama e cumprir as obrigações logo cedo pela manhã tem sido um desafio para os brasilienses neste inverno. Com temperaturas chegando a 12°C no Distrito Federal nesta quinta-feira (16/7), sair de casa entre 6h e 7h da manhã obriga trabalhadores a recorrerem a peças de roupa mais reforçadas para manter o conforto. Os ventos, que chegam a 30 km/h, agravam o frio, causando uma sensação térmica de 11°C nas primeiras horas do dia.

Em julho, os moradores da capital devem se preparar para manhãs ainda mais frias nas próximas semanas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima no DF pode chegar a 10°C, com elevação ao longo da tarde. Nesta quinta-feira, o instituto prevê máxima de 26°C no Plano Piloto e de 28°C no Distrito Federal. A umidade do ar também sofrerá alterações ao longo do dia: enquanto nas primeiras horas da manhã ela chegou a 95% no DF, a tendência é que caia para 35% durante a tarde.

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Quem precisa sair de casa antes mesmo do nascer do sol já se prepara para enfrentar o frio. O trio de amigos e colegas de trabalho Matheus Souza, 26 anos, Gustavo Santos, 22, e Igor Rodrigues, 20, saiu de São Sebastião por volta das 3h da madrugada em direção ao trabalho, na Rodoviária do Plano Piloto. Cobradores da empresa Pioneira, eles relatam sentir mais frio por volta das 6h da manhã do que às 3h. "Tenho a impressão de que o vento da manhã 'congela' mais. Não saio de casa sem tomar um cafezinho ou um chá", relata Matheus.









A percepção do jovem não está errada. Segundo o meteorologista do Inmet Danilo Siden, a tendência é que a madrugada seja menos fria do que as primeiras horas da manhã. "Isso acontece devido à inércia térmica. Na madrugada, o ambiente ainda recebe o calor absorvido pela massa térmica ao longo do dia", explica o especialista. A velocidade do vento também agravam a sensação térmica pela manhã, já que são mais fracos durante a madrugada e tendem a se intensificar entre 6h e 7h.

Igor e Gustavo apostaram em casacos que oferecem não apenas oferecem isolamento térmico, como também possuem forro de pele sintética na parte interna das jaquetas. "Para mim, essa peça reduz completamente o frio, especialmente por causa da camada interna", afirma Igor.