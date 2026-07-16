Distribuidora de bebidas escondia esquema de tráfico de drogas, diz PCDF

De acordo com as investigações, o casal responsável pela distribuidora exercia papel de liderança na organização criminosa - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma distribuidora de bebidas na QNN 4, em Ceilândia, era usada como fachada para um esquema de tráfico de drogas que abastecia usuários da região, segundo investigação da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul). A apuração aponta que os próprios proprietários do estabelecimento, com o auxílio de funcionários, utilizavam a estrutura do comércio para armazenar e comercializar entorpecentes de forma contínua. Quatro pessoas foram presas durante a Operação Revoada, deflagrada nesta quinta-feira (16/7).

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De acordo com as investigações, o casal responsável pela distribuidora exercia papel de liderança na organização criminosa. Conforme a polícia, o estabelecimento funcionava não apenas como um comércio regular de bebidas, mas também como ponto de venda de drogas, permitindo que a atividade ilícita fosse disfarçada pela movimentação de clientes no local.

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Ainda segundo a PCDF, os donos do comércio teriam se associado a funcionários da distribuidora para manter o esquema de tráfico. A estrutura do estabelecimento era utilizada para atender consumidores de drogas da região, enquanto a comercialização ocorria de forma frequente, aproveitando a rotina do negócio para dificultar a identificação da atividade criminosa.

Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Ceilândia. As diligências resultaram na prisão de três homens e uma mulher. Também foram apreendidos mais de três quilos de cocaína, porções de maconha, balanças de precisão, materiais utilizados para embalar e comercializar entorpecentes, além de aproximadamente R$ 110 mil em dinheiro.

Os policiais ainda localizaram uma pistola Glock com adulteração que, segundo a corporação, permitia disparos em rajada, além de munições e diversos aparelhos celulares, que passarão por análise para subsidiar o andamento das investigações. Segundo a Polícia Civil, os quatro presos já possuíam antecedentes por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Para os investigadores, o histórico reforça os indícios de que o grupo atuava de forma recorrente no comércio ilegal de entorpecentes. Batizada de Operação Revoada, a ação faz referência ao nome da distribuidora apontada pelas investigações como o principal centro das atividades criminosas. A ofensiva contou com o apoio de outras unidades da PCDF e da Seção de Operações com Cães (SOC), que empregou cães farejadores nas buscas por drogas e outros materiais de interesse para a investigação.

As investigações continuam para identificar possíveis outros integrantes do esquema criminoso, esclarecer a extensão da atuação do grupo e analisar o material apreendido durante o cumprimento dos mandados.