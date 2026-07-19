Homem morre após ser atropelado na BR-070 - (crédito: Agência Brasília)

Um homem morreu após ser atropelado próximo a entrada da Floresta Nacional de Brasília (Flona), na BR 070, na noite de sábado (18/7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de socorro encontraram no local um Renault Sandero envolvido no atropelamento do homem, com aproximadamente 40 anos, que aparentava estar em situação de rua.

Após avaliação, os socorristas constataram que o homem apresentava lesões fatais. A morte foi confirmada no local. O condutor do veículo não precisou ser encaminhado à unidade hospitalar.

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A via ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos competentes pelo trânsito e procedimentos de perícia e investigação.

O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do atropelamento.