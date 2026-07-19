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ATROPELAMENTO

Homem morre após ser atropelado na BR-070

O atropelamento ocorreu na noite de sábado (18/7), próximo a entrada da Flona. Segundo o CBMDF, a vítima tinha aproximadamente 40 anos

Homem morre após ser atropelado na BR-070 - (crédito: Agência Brasília)
Homem morre após ser atropelado na BR-070 - (crédito: Agência Brasília)

Um homem morreu após ser atropelado próximo a entrada da Floresta Nacional de Brasília (Flona), na BR 070, na noite de sábado (18/7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de socorro encontraram no local um Renault Sandero envolvido no atropelamento do homem, com aproximadamente 40 anos, que aparentava estar em situação de rua. 

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Após avaliação, os socorristas constataram que o homem apresentava lesões fatais. A morte foi confirmada no local. O condutor do veículo não precisou ser encaminhado à unidade hospitalar. 

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A via ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos competentes pelo trânsito e procedimentos de perícia e investigação. 

O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do atropelamento. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 19/07/2026 12:23
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