Oficina gratuita na UnB ensina a cultivar hortaliças e ervas medicinais em casa

Quem deseja produzir os próprios temperos, hortaliças e plantas medicinais poderá aprender técnicas de cultivo em uma oficina gratuita que será realizada na próxima terça-feira (21/7), durante o 58º Congresso Brasileiro de Olericultura (CBO). A oficina será das 10h às 12h, na Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), no campus da Universidade de Brasília (UnB), na Asa Norte. As vagas são limitadas e as inscrições serão realizadas gratuitamente no próprio local, antes do início da atividade.

Durante o encontro, os participantes receberão orientações sobre o cultivo de hortaliças, condimentos e ervas medicinais, além de informações sobre os cuidados necessários para manter as plantas saudáveis mesmo em pequenos espaços, como varandas de apartamentos, vasos e quintais. A proposta é incentivar o cultivo doméstico como uma prática acessível, sustentável e que contribui para uma alimentação mais saudável.

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A oficina integra a programação do 58º Congresso Brasileiro de Olericultura, promovido pela Associação Brasileira de Horticultura (ABH). O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de julho, em formato presencial, e reunirá pesquisadores, professores, extensionistas, agricultores, estudantes e representantes do setor produtivo para discutir avanços científicos, tecnológicos e os desafios da produção de hortaliças no Brasil.

Neste ano, o congresso terá como um dos principais focos o fortalecimento da agricultura familiar diante das mudanças climáticas, promovendo debates sobre inovação, sustentabilidade e segurança alimentar. Também serão apresentados resultados de pesquisas, experiências de produtores e novas tecnologias voltadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas da olericultura, ramo dedicado ao cultivo de hortaliças.

A edição de 2026 marca ainda os 65 anos da Associação Brasileira de Horticultura, reforçando o papel da entidade na promoção da pesquisa, da inovação e da formulação de políticas públicas voltadas ao setor agrícola brasileiro.