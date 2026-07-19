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Trânsito

Obra altera acesso a condomínios no Guará Park a partir de segunda-feira (20/7)

Interdição viabiliza instalação de estrutura de drenagem para reduzir alagamentos na Avenida Bernardo Sayão

Acesso aos condomínios da Chácara 60 ficarão interditados - (crédito: Agência Brasília/Reprodução)
Acesso aos condomínios da Chácara 60 ficarão interditados - (crédito: Agência Brasília/Reprodução)

Motoristas, comerciantes e moradores da Avenida Bernardo Sayão, na Colônia Agrícola do Guará Park, devem ficar atentos às mudanças no trânsito. A partir desta segunda-feira (20), a entrada dos condomínios da Chácara 60 ficará temporariamente interditada para a execução de uma obra de drenagem. Durante o período, o acesso será desviado para a via localizada ao lado da Prefeitura do Guará Park.

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A intervenção prevê a instalação de uma caixa de passagem em concreto armado, que receberá as redes de drenagem dos condomínios e fará o direcionamento da água até a bacia de detenção. A expectativa é de que a medida reduza os frequentes pontos de alagamento registrados na avenida durante as chuvas.

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Os trabalhos ocorrerão diariamente, entre 7h e 17h, com sinalização no local e acompanhamento das equipes responsáveis para orientar o trânsito e garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 19/07/2026 15:15
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