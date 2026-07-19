Familiares e amigos se despedem de casal morto na Ponte Alta

Indignação, clamor por justiça e um clima de profunda dor. Familiares e amigos se reuniram na manhã deste domingo (19/7) para o velório de Raiane Farias, 38 anos, e Leonardo Oliveira, 42. O casal foi encontrado morto em um condomínio na região da Ponte Alta Norte, no Gama, na sexta-feira (17/7). A cerimônia, marcada por homenagens, relembrou o legado de dedicação da dupla à família e à igreja, além do vazio que eles vão deixar.
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Clamor por justiça
Relembre o caso
Leonardo e Rayane foram encontrados mortos na manhã de sexta-feira (17/7), em uma residência localizada no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponte Alta Norte. Segundo moradores, o casal ainda não residia no condomínio, mas construía um imóvel no local. O principal suspeito do duplo homicídio é o vizinho e empresário Evandro Gabriel Ferreira, 60, preso na sexta.
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De acordo com relatos de moradores, o casal era proprietário de um lote ao lado da residência de Evandro. A convivência entre eles era marcada por frequentes desentendimentos envolvendo a divisa dos terrenos. Leonardo, inclusive, teria ingressado com uma ação judicial contra o vizinho em razão do conflito sobre os
limites das propriedades.
Disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 16h da última quinta-feira (16/7), conforme relatos de moradores, enquanto o casal limpava o terreno com uma roçadeira. Os corpo foram encontrados no dia seguinte pelo pai de Rayane, que acionou a polícia.
O suspeito tem envolvimento em três casos de homicídio. Dois deles ocorreram em 2000 e 2003, na forma tentada. Em 2008, ele foi autuado pela morte do próprio sobrinho, Alex Johne Vieira, de 23 anos. O sistema da PCDF aponta condenação no processo, embora não detalhe a pena aplicada nem o desfecho definitivo da ação. Também constam em seu histórico ocorrências por violência doméstica, enquadradas na Lei Maria da Penha, registradas em 2018 e 2022, além de porte ilegal de arma de fogo e ameaças.
O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama).