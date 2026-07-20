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Operação Gerente

Homem em surto é contido após ameaçar incendiar comércio em Samambaia

Ocorrência mobilizou equipes policiais por quase quatro horas na QN 504, nesta segunda-feira (20/7). Ninguém ficou ferido

Homem em surto foi contido e encaminhado ao hospital - (crédito: pexels)
Homem em surto foi contido e encaminhado ao hospital - (crédito: pexels)

Um homem em aparente surto psicótico foi contido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta segunda-feira (20/7), na QN 504, Conjunto 6, em Samambaia Sul. O acionamento ocorreu por volta das 4h30, após o indivíduo ameaçar atear fogo no próprio estabelecimento comercial.

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De acordo com informações oficiais da corporação, o comportamento alterado do homem teve início após um desentendimento familiar registrado no dia anterior. Na manhã desta segunda (20/7), ele retornou ao comércio e passou a proferir as ameaças contra o imóvel, o que motivou vizinhos e familiares a acionarem o socorro policial.

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Para gerenciar a crise, a corporação mobilizou a Operação Gerente, estrutura voltada para ocorrências de alta complexidade. Os policiais adotaram protocolos técnicos de isolamento e negociação para garantir a segurança das pessoas no local e proteger o patrimônio da região.

Após a estabilização do quadro, o homem foi desarmado de riscos, contido pelas equipes e encaminhado para atendimento médico especializado em uma unidade de saúde. A mobilização policial foi encerrada oficialmente às 8h10, sem o registro de feridos ou de danos materiais à estrutura.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 20/07/2026 11:24
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